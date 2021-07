Immobilien in Düsseldorf : Catella kauft sich an der Kö ein

Düsseldorf Der Entwickler hält jetzt 51 Prozent am Hochhaus am Südende der Straße. Es ist 70 Meter hoch, ob es abgerissen wird, ist noch unklar.

Das Unternehmen Catella ist in Düsseldorf als Entwickler von Wohnimmobilien bekannt. So baute es das Thyssen Trade Center an der Grafenberger Allee in das Wohnprojekt Living Circle um. Zudem entwickelte Catella das Grand Central hinter dem Hauptbahnhof, verkaufte aber den Hauptteil des Vorhabens weiter, weswegen es dort bis heute nicht mit den Bauarbeiten losgegangen ist. Intern wird die Veräußerung heute als Fehler angesehen. Ähnliches soll sich an der Königsallee nicht wiederholen. Dort ist das Unternehmen jetzt mit engen Partnern in das Objekt Kö 106 eingestiegen. Die Immobilie soll weiterentwickelt und dann im Bestand bleiben.