„Aida“-Oper kommt nach Düsseldorf Casting für „Gefangene“ bei Aida-Oper

Eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig, genau so keine Schauspiel- oder Bühnenerfahrung. Einzig Spaß an der Sache, Begeisterungsfähigkeit und Zeit am Tag der Aufführung sind erforderlich, heißt es in der Ausschreibung. „Wir wollen niemanden ausschließen.“ Die Teilnehmer werden im Nachhinein informiert und nicht am Freitag vor Ort. Am Tag der Aufführung erwarte die gecasteten Gefangenen eine Probe auf der Bühne, sie werden geschminkt und es gibt Essen, sagt Barendregt.