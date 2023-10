Prestige-Projekt in Düsseldorf Carsch-Haus-Baustelle stockt wegen Signa-Krise

Eine der wichtigsten Baustellen der Stadt steht zu großen Teilen still. Seit Ende vergangener Woche haben mehrere Dienstleister insgesamt mehr als 70 Arbeiter von der Baustelle am Carsch-Haus abgezogen, weil der Auftraggeber Signa Rechnungen in Millionenhöhe noch nicht bezahlt hat. Das haben Recherchen unserer Redaktion ergeben.