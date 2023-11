Signa bleibt Antworten schuldig Carsch-Haus-Krise setzt Stadt unter Druck

Dass an der Baustelle am Carsch-Haus fast niemand mehr arbeitet, alarmiert die Politik: Spitzenkräfte von mehreren Ämtern besprachen sich am Donnerstag in einer Sondersitzung zu der Frage, wie die Stadt mit der Krise von Signa umgehen soll. Das Immobilienunternehmen ist bei mehreren Dienstleistern in Zahlungsverzug, daher ist der Bau größtenteils gestoppt. Unsere Redaktion hatte am Dienstag darüber berichtet, seitdem steht die Stadt unter Druck – denn aus dem Prestige-Projekt droht ein Problemfall zu werden.