„Unsere Schmerzgrenze ist erreicht“ Carsch-Haus-Baustelle ruiniert Modeboutique in Düsseldorf

Evelyn Hammerström hat Tränen in den Augen, wenn sie an das nahende Ende denkt. Seit Monaten hat sie mit ihrem Geschäftspartner Reinhard Haase (73) alles versucht, den Concept Store „Jades Men“ an der Heinrich-Heine-Allee weiter zu betreiben. Doch monatliche Umsatzeinbußen von bis zu 40.000 Euro und eine Miete von 23.000 Euro pro Monat seien nicht länger zu stemmen.