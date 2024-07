Sohn möchte Blumenstand weiterführen Carlsplatz-Urgestein Gertrud Röckrath ist gestorben

Nun möchte Röckrath das, was seine Mutter dort aufgebaut hat, weiterführen. So gut es gehen wird. „Wir möchten weiter regionale Blumen anbieten, aber keinen großen Stand betreiben“, sagt Klaus Röckrath. Wenn es möglich ist, soll der Stand freitags und samstags geöffnet sein. „Wir sind gerade noch in der Findungsphase, weil es noch so frisch ist. Aber es wäre schön, wenn wir das noch ein paar Jahre weiter fortführen könnten – so, wie sie es gemacht hat.“ Dabei soll es weiterhin frische und saisonale Blumen von Gärtnern auf dem Carlsplatz geben.