Breidenbracher Hof in Düsseldorf Die beste Auszubildende in der Hotelbranche

Wie gelangte sie damals in den Breidenbacher Hof – und wie hat sich überhaupt ihr Interesse für die Hotellerie ausgeprägt? Hier kommt ihr Opa ins Spiel. Er hatte ein Reisebüro, und sie durfte oft mit ihm unterwegs sein. Dabei spürte sie schon als Kind: Ist das Hotel schön, ist die ganze Reise schön. Wenn nicht, hat sie einen Makel. „Mich hat auch seit jeher diese spaßige Hektik in den Hotels fasziniert“, erinnert sie sich. „Das war eine besondere Stimmung. Ich wollte unbedingt wissen, was hinter diesem gesamten Komplex steckt.“ In Bottrop aufgewachsen, jobbte sie als Schülerin in einem griechischen Restaurant. „Aber nur hinter der Theke“, setzt sie hinzu, „ich hatte damals sehr viel Angst vor Menschen.“ Die dürfte sich wohl inzwischen gelegt haben? „Ja“, stimmt sie zu und lacht, „obwohl es anfangs noch schwierig war. Die Einblicke an der Bar haben mir jedenfalls gutgetan, ohne sie wäre ich heute sicher nicht so stressresistent.“