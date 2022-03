Caritas richtet ehemaliges Klara-Gase-Seniorenheim für Ukraine-Geflüchtete her : Notunterkunft kann ab Freitagabend bezogen werden

Lioba Gamm von der Caritas wird die Notunterkunft an der Sprockhöveler Straße leiten. Da bereits Freitagabend die ersten Geflüchteten eintreffen sollen, werden aktuell noch die Zimmer fertig gemacht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Rund 80 aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder können in dem früheren Seniorenheim der Caritas in Wersten unterkommen. Bislang kann die Stadt rund 240 Plätze zur Verfügung stellen. Weitere Wohnangebote werden dringend gesucht.

Ende Januar sind die letzten verbliebenen Bewohner aus dem Klara-Gase-Haus an der Sprockhöveler Straße ausgezogen, weil die Caritas das Seniorenheim aus wirtschaftlichen Gründen schließen wollte; nun wird es wieder vorübergehend als Notunterkunft in den Betrieb genommen.

Freitagabend beginnt die Belegung mit Frauen und Kindern, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Rund 80 Menschen können dort nun, solange der Bedarf besteht, eine Zufluchtsstätte finden. Die genaue Zahl der Aufzunehmenden hängt von der Größe der ankommenden Familien ab. Die Belegung wird über die Stadt per Zuweisung organisiert.

Info Spenden für Geflüchtete in Düsseldorf Spendenkonto Die Landeshauptstadt hat ein Spendenkonto für alle Menschen eingerichtet, die für die in Düsseldorf ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine spenden möchten: Stadtsparkasse Düsseldorf IBAN: DE61 3005 0110 0010 0004 95 Verwendungszweck: 57754 00000 00000 7 / Ukraine – Hilfe und Adresse der Spender Ehrenamtler Wer sich engagieren möchte, kann sich per E-Mail bei Maria Peters von der Caritas-Freiwilligenagentur impuls unter Maria.Peters@caritas-duesseldorf.de melden

Gemeinsam mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften wird das Haus gerade vorbereitet. In einem früheren Bewohnerzimmer steht bereits neben einem Einzelbett ein Doppelstockbett für eine Mutter mit zwei Kindern. Alle Zimmer werden mit einem Kühlschrank ausgestattet. In den Fluren wird derzeit noch durch viele helfende Hände die gelieferte Ware ausgepackt, denn fast alles an Möblierung in den Wohnbereichen sei neu, berichtet Einrichtungsleiterin Lioba Glamm.

Im Erdgeschoss soll ein Spielbereich für die Kinder hergerichtet werden, die Möbel stammen aus einer derzeit leerstehenden Caritas-Kita. In einem weiteren Raum sollen die Geflüchteten die Möglichkeit erhalten, Deutschunterricht zu bekommen. Glamm wird mit ihrem Team in Kürze die ersten neuen Bewohner willkommen heißen. Eine Vollzeitkraft wird sich zudem künftig um das seelische Wohl der Geflüchteten kümmern.

Bereits Donnerstagnachmittag fand der erste Info-Termin für Menschen statt, die ehrenamtlich helfen wollen. Gefragt sind vor allem solche, die Ukrainisch oder Russisch können. Kommende Woche soll es einen weiteren Termin geben. Das gesamte Haus ist mit WLAN ausgestattet. Zudem stellt die Caritas 30 Computer und Tablets zur Verfügung, damit die Familien den Kontakt zu ihren Angehörigen in der Heimat halten können. Jedes Bewohnerzimmer wird zudem mit einem Fernseher ausgestattet.

Auch wenn man bei Caritas und der Stadtspitze die Spendenfreudigkeit der Düsseldorfer zu schätzen weiß, weist Stadtdirektor Burkhard Hintzsche darauf hin, dass derzeit keine Sachspenden mehr benötigt würden. Anders sieht es bei Geldspenden und vor allem freiem Wohnraum aus. Denn keiner weiß, wie viele Kriegsgeflüchtete in den nächsten Tagen und Wochen in der Stadt ankommen und wie lange sie bleiben werden. „Derzeit gehen wir eher davon aus, dass viele nach Ende des Krieges wieder in ihre Heimat zurück wollen“, sagt Burkhard Hintzsche. Das könnte also anders laufen als bei dem Flüchtlingsstrom 2015.

Das Hotel am Hauptbahnhof, das die Stadt am Montag mit 35 Zimmern zur Verfügung gestellt bekommen hat, ist bereits mit geflüchteten Frauen und Kindern belegt. „Bislang haben wir in der Kürze der Zeit 240 Plätze schaffen können“, sagt Hintzsche: „Wir freuen uns aber über jedes weitere Angebot.“

Zudem gehen er und Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Migration, davon aus, dass viele der 5500 Düsseldorfer mit ukrainischem Pass versuchen werden, Familienangehörige in die Landeshauptstadt zu holen. „Über die Zahl der Menschen, die privat hier schon angekommen sind, haben wir keinen Überblick“, sagt Hintzsche. Er weiß von Menschen, die es per Bus, Bahn oder auch „in einem alten VW Polo“ nach Düsseldorf geschafft haben und geht derzeit von einer Zahl von insgesamt rund 100 aus.