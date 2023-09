Überraschende Personalie Caritas-Direktor Henric Peeters verlässt Düsseldorf

Der Diözesan-Caritasverband Freiburg ist der älteste durchgängig existierende Diözesanverband in Deutschland und der zweitgrößte nach Köln. Entsprechend vergrößert und verändert sich auch der Zuständigkeitsbereich von Peeters, der dort im Vorstand sein wird. Als Gliederungen sind dem Verband dort 26 örtliche vereinsrechtlich selbstständige Caritasverbände angeschlossen. Rund 619.000 Menschen werden in diesem Zuständigkeitsgebiet von der Caritas betreut oder begleitet – etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Kitas oder in Einrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe. Aktuell besteht der Vorstand in Freiburg laut Webseite aus einem Vorstandsvorsitzenden und zwei Vorständinnen. Für nähere Nachfragen zur künftigen Struktur war dort am Dienstag zunächst niemand zu erreichen.