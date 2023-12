Menschen des Jahres Caritas-Chef Peeters verlässt Düsseldorf nach einem tollen Erfolg

Der studierte Diplom-Betriebswirt Peeters ist seit 36 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Caritas tätig und war vor seiner Zeit in Düsseldorf zwölf Jahre lang Caritas-Direktor in Moers. In der Landeshauptstadt ist er seit 2017 verantwortlich für mehr als 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sowie in den Bereichen Pflege und Soziale Dienste.