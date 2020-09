Messe in Düsseldorf : So lief der Start für den Caravan Salon

Besucher Carsten Schad (49) und Tochter Luisa im Gespräch mit Amélie Bischoff von Knaus Tabbert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein Besucheransturm blieb zum Beginn der bundesweit ersten großen Messe nach dem Shutdown aus. Wie sie unter Corona-Bedingungen abläuft, haben wir uns bei einem Rundgang angesehen.

Von Alexander Esch

Mit der Eröffnung des Caravan Salons am Freitag ist nicht nur die Messe in Düsseldorf, sondern die gesamte Branche in Deutschland neu gestartet. Mit Spannung wird bundesweit die Antwort auf die Frage erwartet: Wie gut funktioniert der Ausstellungsbetrieb in Zeiten von Corona? Oberbürgermeister Thomas Geisel versprach den Besuchern auf der Pressekonferenz am Vormittag: „Hier bist du sicher.“ Als Beleg für diese Aussage führte er das Hygienekonzept an, bei dem die Auflagen sogar übererfüllt worden seien. Was das heißt, haben wir uns vor Ort angesehen.

Das erste, was beim Betreten der neuen Halle 1 auffällt, ist der Platz. Die Gänge sind deutlich breiter angelegt, Reisemobile und Caravans mit mehr Raum dazwischen geparkt, und vor allem: Es ist deutlich weniger los als sonst zu Beginn der Messe. 20.000 Besucher sind aufgrund von Corona nur pro Tag auf dem 200.000 Quadratmeter großen Areal mit zehn Hallen erlaubt, 8000 kamen am ersten, am Wochenende sollen es laut Messe mehr werden. Kontrolliert wird das Aufkommen übrigens digital, da die Besucher nur nach Scan ihres Online-Tickets die Drehkreuze an den Ein- und Ausgängen passieren dürfen.

Es ist also ein ruhiges Treiben, dass sich da in den Hallen entwickelt. Zumal einige Flächen ganz frei geblieben sind. Mit knapp 350 Händlern sind es eben nur gut halb so viele wie im vergangenen Jahr. Auch die Besichtigungen laufen entspannt ab. Nicht zuletzt, weil es nicht mehr erlaubt ist, dass sich mehrere, einander unbekannte Menschen gleichzeitig in einem Wohnmobil drängen.

Sie müssen nun eher mal Schlange stehen, wie vor einem Modell der Marke Adria. Sven Kreutz (48) aus Aachen wartet geduldig. „Mir ist das lieber so“, sagt er. So könne er dann auch in Ruhe besichtigen, das sei in den vergangenen Jahren sonst oft nicht so möglich gewesen. Auch Verkäufer Jonas Petrosch (25) von Knaus Tabbert bestätigt, dass sich die Besucher „sehr sensibilisiert“ verhalten würden.

An manchen Ständen ist der Zugang zu den Fahrzeugen sogar nur nach Scan des Tickets und bestenfalls einer vorherigen Online-Reservierung möglich, wie bei Airstream. „So können wir besser kontrollieren, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig bei uns aufhalten, und im Falle einer Infektion können die Kontaktpersonen ermittelt werden“, sagt Mitarbeiterin Emma Hein (19). Für das Vorgehen gebe es bei den Besuchern viel Verständnis.

Das berichten auch Mitarbeiter von Fendt oder Knaus Tabbert, die in den Verkaufsbereichen die Tickets aller Besucher scannen. Nur dort darf die Maske abgenommen werden, auf den Tischen finden sich dann mobile Trennscheiben. Und die werden nach jedem Besuch am Tisch gereinigt. Die 18 Jahre alte Lotte Goertz hält dafür bei Knaus Tabbert zwei Fläschchen mit unterschiedlichem Desinfektionsmittel im Anschlag. „Doppelt hält besser“, sagt sie. Sie berichtet sogar, dass für sie vorgeschrieben sei, jede halbe Stunde ihre Hände zu waschen und das in eine Liste einzutragen. Auch ihre Handschuhe müsse sie danach wechseln.

Zudem beaufsichtigt auch die Messe, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. Einen hohen sechsstelligen Betrag hat sie nach eigenen Angaben dafür investiert, 2000 Desinfektionsmittelspender und 7000 Schilder aufgestellt sowie 600 zusätzliche Servicekräfte engagiert. Neben einer Videoüberwachung sind Sicherheits-Guides in türkisfarbenen Polohemden in den Hallen unterwegs. „Wir müssen vor allem darauf hinweisen, dass die Maske über die Nase gezogen werden muss“, sagt eine Messe-Mitarbeiterin. Einige Male habe sie auf die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands von 1,5 Metern hinweisen müssen. Doch Konflikte seien ausgeblieben. Sollte es so weit kommen, würde sie per Funk einen Supervisor rufen, der dann entscheide, ob der Sicherheitsdienst eingreifen müsse. „Wir sind nur die erste Eskalationsstufe“, sagt die Mitarbeiterin und lacht. Aber bislang seien die Menschen sehr entspannt.

Das bestätigt Besucherin Marieluise Pfau aus Wuppertal. „Ich fühle mich sicher. Alle tragen Masken, überall steht Desinfektionsmittel und es ist nicht so überfüllt.“ Und sie lobt, dass viele Türen zu den Halle offenstehen würden, was sie grundsätzlich besser finde und wodurch ein leichtes Lüftchen in den Halle wehe. Die Messe selbst betont, dass sie es über das Lüftungssystem schaffe, „die Qualität von Außenluft“ herzustellen.