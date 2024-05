Proteste in Düsseldorf Cannabis und Palästinenser – Demos am Wochenende

Für Sonntag sind zu dem regelmäßig unter anderem von der Jüdischen Gemeinde organisierten Solidaritätsspaziergang „Run for their lives“ 100 Teilnehmer angemeldet. Dabei wird die Freilassung der von der Hamas entführten, israelischen Geiseln gefordert. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr an der Ecke Königsallee/Graf-Adolf-Platz, Ziel ist der Johannes-Rau-Platz.