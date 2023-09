Kommt die Modellregion? Legaler Cannabis-Konsum spaltet die Düsseldorfer Politik

Die bundesweit geplante Legalisierung von Cannabis wird in Düsseldorf erneut zum Reizthema. Insbesondere die Frage, ob die Landeshauptstadt Modellregion für den veränderten Umgang mit der Droge werden soll, spaltet die Politik. Bei der Ratssitzung am kommenden Donnerstag dürfte das noch einmal deutlich werden. Denn FDP und SPD machen bei diesem Thema Druck. Sie wollen, dass die Stadt keine Zeit verliert und rasch eine Bewerbung als Modellstadt für die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken vorbereitet. Städte wie Frankfurt am Main und Köln hätten bereits angekündigt, sich mit weiteren Partnern zu bewerben.