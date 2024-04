Mycannabis Düsseldorfer Apotheker wird deutschlandweiter Cannabis-Großhändler

Der Mann, der die 360Grad-Apotheke in Benrath zum bundesweit bekannten Cannabis-Lieferanten gemacht hat, kann es selbst noch nicht so richtig fassen. Vor einem Jahr hat Apotheker Jan Preuss die Internetseite mycannabis.de ins Leben gerufen, um die Blüten von Hanfpflanzen auf Rezept an Patienten zu versenden. Ein Experiment sei das gewesen, sagt der 30-Jährige. „Dann aber wurde es immer größer. Und seit dem 1. April ist das Ganze explodiert.“