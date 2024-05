Demonstration für Konsum in Düsseldorf Cannabis-Aktivisten ziehen durch Düsseldorf

Seit 14 Uhr ziehen rund 100 Cannabis-Aktivisten aus ganz NRW durch die Landeshauptstadt, unter dem Motto „Legalize it - das war fein. Jetzt geht’s um den Führerschein“. Startpunkt war im Bereich des Ratinger Tores am Hofgarten. Von dort geht es durch die Innenstadt in Richtung Oberbilk, Ziel ist die Mitsubishi Electric Halle. Dort ist als Abschluss eine Kundgebung vorgesehen. Wo die Demo gerade lang zieht, riecht es nach Gras, dazu spielt aus Boxen Reggae-Musik.