Mit Model und Influencern Calvin Klein eröffnet neues Geschäft im Kö-Bogen

Die vorbeigehenden Passanten staunten nur so – was machen all die schönen, jungen Menschen, gestylt, in Weiß und cremefarben gekleidet am Schadowplatz? Ganz einfach: Calvin Klein, die Marke aus New York, die seit den 80er-Jahren mit ihren aufsehenerregenden Werbekampagnen für Unterwäsche und Jeans Modegeschichte geschrieben hat, feierte die Eröffnung des Lifestyle-Stores im Kö-Bogen.