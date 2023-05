Cafés und Röstereien in Düsseldorf Düsseldorf und seine Kaffee-Geheimnisse

Sogar richtig riechen will gelernt sein. Olga Sabristova macht es vor. Sie hält sich den mit Kaffeebohnen gefüllten Pappbecher unter die Nase, zieht durch sie Luft ein, aber lässt dabei den Unterkiefer absinken und den Mund offen stehen. So lasse sich besser von Geruch auf Geschmack schließen, sagt sie. Die Becher machen die Runde. Fünf Teilnehmer des sonntäglichen Kaffeeseminars im kleinen „Die Kaffee“ an der Schwerinstraße versuchen es mit der neuen Riechtechnik, die erst mal koordiniert werden will.