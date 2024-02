Düsseldorfer Altstadt Rösterei verlässt den Marktplatz – Café-Miete steigt Richtung 10.000 Euro

Deren Geschäftsführer Martin Schäfer war seit rund 25 Jahren Pächter am Marktplatz. Erst mit der Café-Kette Woyton, dann mit seiner Rösterei. Zu Lebzeiten von Wilma Busch hat er die Mietverträge noch in der früheren Killepitsch-Produktion verhandelt, in einem Keller in der Carlstadt. Jetzt standen neue Verhandlungen an, der Vertrag lief Ende 2024 aus. „Aber wir hatten kein Interesse an einer Verlängerung“, sagt Schäfer.