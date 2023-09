Content für die Küche Café Buur gibt ein eigenes Kochbuch raus

Ab kommenden Freitag (22. September) ist das Kochbuch der Restaurantkette Café Buur erhältlich. Der Titel lautet: „I Just Came For The Food” – zu Deutsch: „Ich kam für das Essen“. Integriert sind in das Buch laut einer Mitteilung auch die Lieblingsgerichte von Moderator Kai Pflaume, Basketballspieler und Reality-TV-Teilnehmer Andrej Mangold oder der Influencerin Leoobalys.