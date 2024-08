Französische Rucksack-Marke Cabaia-Store eröffnet in der Düsseldorfer Altstadt

Cabaia ist ein Pariser Start-up, das bereits 34 Filialen in Frankreich hat, zudem vier in Belgien. Nachdem bereits ein Geschäft in Köln eröffnet wurde, folgt nun Düsseldorf. „Düsseldorf stand von Anfang schon ganz oben auf unserer Liste“, sagt Unternehmenssprecherin Elisabeth Papatola. Das Unternehmen stellt unter anderem Rucksäcke sowie Accessoires her, die vegan und zu weiten Teilen recycelt sind. Auch Koffer und Reisetaschen werden im Angebot zu finden sein. „In der Boutique selbst wird es eine Art kleiner Ausstellung unserer beliebtesten Motive geben, inklusive Erklärung unserer Pariser Designerinnen, die alle Designs in unserem Pariser Büro kreieren“, sagt Papatola weiter über die angepeilte Eröffnung.