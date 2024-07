Cabaia in Düsseldorf Nur drei Jahre nach Eröffnung – Rucksack-Marke ersetzt Seifenladen in der Altstadt

Jener Abschnitt in der Düsseldorfer Altstadt, der den Carlsplatz mit der Flinger Straße verbindet, ist aktuell stark in Bewegung. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die US-Outdoormarke The North Face demnächst neuer Mieter an der Hausnummer 3 wird – jetzt gibt es auch einen Nachfolger für die Fläche an der Nummer 14. „Wir eröffnen dort am 30. August unsere erste Boutique in Düsseldorf“, sagt Elisabeth Papatola, Deutschlandchefin der Rucksack-Marke Cabaia.