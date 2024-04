Bundesverwaltungsgericht bestätigt Urteil Der Großmarkt muss endgültig weichen

Mit dem Schritt vor das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hatte Konrad Koester eine letzte Chance gesehen, den Großmarkt an der Ulmenstraße doch noch länger vollständig erhalten zu können. Doch das BVerwG in Leipzig hat am Mittwoch entschieden: Düsseldorf ist nicht verpflichtet, den als öffentliche Einrichtung betriebenen Großmarkt weiterzuführen.