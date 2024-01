Bauarbeiten in Heerdt Busse statt Bahnen auf der Linie U75 in Düsseldorf

Zwischen „Belsenplatz“ und „Neuss, Hauptbahnhof“ sind Busse statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestellen „Heesenstraße“ und „Aldekerkstraße“ müssen in beiden Richtungen entfallen, bitte stattdessen die Haltestellen „Nikolaus-Knopp-Platz“ oder „Handweiser“ nutzen.