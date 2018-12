Eltern beschweren sich bei Stadt : Busse lassen behinderte Schüler in Düsseldorf warten

Svenja Kruse Glitza (v.l.) mit ihrer Tochter Franka (14), Großvater Wolfgang Kukalla und Kai (19).⇥ RP-Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Für behinderte Schüler, die am Lohbachweg in Düsseldorf unterrichtet werden, wird die Fahrt mit dem Schulbus oft zum Frusterlebnis. Das zuständige Busunternehmen räumt Probleme ein. Die Eltern haben sich in einem offenen Brief an die Stadt gewandt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Der Ärger ist Svenja Kruse-Glitza ins Gesicht geschrieben. Ein paar Tage ist es jetzt her, da musste sie „fast drei Stunden“ auf die Heimkehr ihrer Tochter Franka warten. „Sie war aufgelöst und nervös, als sie endlich in Unterrath ankam, der Tag war gelaufen“, sagt die Mutter. Die Jugendliche ist geistig behindert und besucht die darauf spezialisierte Franz-Marc-Förderschule am Lohbachweg. Gebracht wird sie wie andere Schüler mit Handicap auch durch Busse des Ratinger Unternehmens Wega. Und das ist bereits seit 2011/12 im Einsatz. „Doch seit vielen Monaten läuft es nicht mehr rund“, sagt Schulpflegschaftsvorsitzende Kruse-Glitza. Mehrere Eltern und Susanne Lamche, Leiterin der Franz-Marc-Schule, bestätigen das.

Geklagt wird über dauernde Verspätungen, häufig wechselnde Fahrer, Nicht-Erreichbarkeit des Unternehmens bei Busausfällen oder - verspätungen sowie über Defekte an Türen, Anschnallgurten und Heizungen einzelner Busse. „Ich weiß kaum noch, wann Annika das letzte Mal morgens pünktlich in der Schule war“, sagt Stephanie Steinbrücker. Für ihre Tochter, die mit dem Down Syndrom geboren wurde, bedeute das „maximalen Stress“. Und für Pädagogin Lamche, „dass wir an sehr vielen Tagen nicht mit dem Unterricht beginnen können“. Dafür sei die Unruhe viel zu groß und die Zahl derer, die schon da sind, zu klein.

Besonders ärgerlich aus Sicht von Eltern und Lehrern ist die mangelnde Information. „Mal heißt es, der Disponent habe selbst als Fahrer einspringen müssen, mal, dass man auf der hinterlegten Handynummer angerufen, aber niemanden erreicht habe“, sagt Kruse-Glitza. Den Frust der Eltern hat sie in einem sieben Seiten umfassenden Brief dargelegt, das Schreiben ging an OB Thomas Geisel, das Schulverwaltungsamt sowie sämtliche schulpolitischen Sprecher der Parteien. „Noch hat niemand geantwortet“, stellt die Pflegschaftsvorsitzende fest.

Info Schulen mit großem Einzugsgebiet Standorte Zwei Förderschulen für geistige Entwicklung liegen am Lohbachweg im Stadtteil Gerresheim: die Franz-Marc-Schule sowie die Theodor-Andresen-Schule. Einzugsgebiet: An der Franz-Marc-Schule kommen die Schüler vor allem aus der Mitte sowie aus dem gesamten Norden von Düsseldorf. Entsprechend weit können die Wege sein. Spezialverkehr Um den Schulweg der behinderten Jungen und Mädchen zu gewährleisten, beauftragt die Stadt Busunternehmen mit der Beförderung. In der Regel befinden sich in den Fahrzeugen neben dem Fahrer auch besondere Begleiter („Schülerspezialverkehr“).

Für die Stadt als Auftraggeber von Wega sind die von Eltern, Lehrern und Schülern beklagten Versäumnisse nicht neu. „Die Vertragserfüllung ist nicht optimal, wir befinden uns bereits in einem Abmahnungsvorgang mit dem Unternehmen Wega“, sagt Florian Dirszus, stellvertretender Leiter des Schulverwaltungsamtes. „Wir reden hier nicht über Verspätungen von ein paar Minuten, die überall einmal vorkommen können, hier geht es um viel mehr. Als Auftraggeber sind wir absolut nicht zufrieden“, meint er.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Das Unternehmen selbst räumt einige der geschilderten Probleme ein. Die „zum Teil aufgetretenen Verspätungen waren zum großen Teil den Verkehrssituationen geschuldet“, schreibt Wega in einer Stellungnahme für unsere Redaktion. In einigen Fällen seien „auch ganz kurzfristige Krankmeldungen von Fahrpersonal“ hinzu gekommen. Die Disposition hätte dann sofortige Umplanungen vornehmen müssen. Eine dreistündige Verspätung sei dem Unternehmen aber nicht bekannt, auch sei die Disposition während der Betriebszeiten „ständig besetzt“. Als schwierig beschreibt Wega die Personalsituation. Bekanntlich suchten allein die Verkehrsgesellschaften hunderte neue Fahrer. Auf Grund solcher Engpässe sei „eine Fluktuation nicht zu vermeiden“. Neue Mitarbeiter müssten eingestellt und ausgebildet werden, „wobei dies in der Kürze der Zeit zu einigen Problemen geführt hat“.