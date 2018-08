Düsseldorf: Busfahrer spielt während der Fahrt mit Handy

Düsseldorf Ein Busfahrer in Düsseldorf soll während der Fahrt Handynachrichten geschrieben haben. Ein Fahrgast filmte ihn mit dem Handy. Die Rheinbahn kündigt Konsequenzen für den Mann an.

Georg Schumacher, Sprecher der Rheinbahn, findet nichts als klare Worte für das, was ein Düsseldorfer Busfahrer sich am Montag Videoaufzeichnungen zufolge geleistet hat: „Das geht überhaupt nicht. Da sind wir humorlos: Das wird personalrechtliche Konsequenzen haben.“

Welche Konsequenzen dieses dokumentierte Verhalten für den Fahrer hat, hängt laut Rheinbahnsprecher Schumacher von der restlichen Personalakte des Mannes ab. „Hat er sich schon viel zuschulden kommen lassen, kann das bis zur Kündigung gehen.“ Bus- und Bahnfahrer hätten eine Riesenverantwortung, so Schumacher. „Da gibt es keine Diskussion.“ Durch den Gebrauch von Handys am Steuer könnten schlimme Unfälle entstehen. „Genauso ist bei uns Alkohol strengstens verboten. In den 24 Stunden vor dem Dienst darf nichts getrunken werden“, so Schumacher. Strenggenommen sei sogar die Unterhaltung mit dem Fahrgast während der Fahrt untersagt. „Auch wenn wir wissen, dass das oft nur schwer einzuhalten ist.“