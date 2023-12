Mietwohnung in Düsseldorf Mieter verliert Rechtsstreit nach Deckeneinsturz

Hinter Burhan Kandemir liegen einige schwierige Jahre: Im Herbst 2021 kam die Decke in seiner Wohnung herunter – nach seinen Angaben wegen der Sanierungsarbeiten, die in der darüberliegenden Etage stattfanden. Seither war Kandemirs Wohnung nicht mehr bewohnbar, er musste ausweichen. Die Arbeiten zogen sich hin, es gab mehrere Streitpunkte mit dem Vermieter. Am Mittwoch fand nun die mehrfach verschobene Verhandlung im Amtsgericht Düsseldorf statt. Dort fand der Mietstreit in einem Beschluss ein vorläufiges Ende.