Burgerladen in Düsseldorf : Das Stier Royal schließt am Sonntag seine Pforten

Das Stier Royal von innen (Archiv). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Das Stier Royal ist einer der ältesten Burgerläden in Düsseldorf. Am Donnerstag hat das Restaurant bekannt gegeben, dass es am Sonntag schließt.

Klein aber fein - auf kaum einen Burgerladen in Düsseldorf trifft das so zu wie auf das Stier Royal. Die wenigen Sitzplätze waren fast jeden Abend belegt. So mancher wartete deshalb draußen mit einem Bier, bis etwas frei wurde. Reservieren ging nicht. Am Donnerstag hat das Restaurant auf Facebook bekanntgegeben, dass es nur noch zwei Tage geöffnet hat. Für Stier-Royal-Fans dürfte das eine ziemliche Überraschung sein. Zumal nicht viel Zeit bleibt, um nochmal in einen der Burger zu beißen. „Da wir es kurz und schmerzlos machen wollen ist unser letzter Öffnungstag im STIER ROYAL in der Zimmerstraße der kommende Samstag (01.02.2020)“, heißt es in dem Post. Warum das Restaurant plötzlich schließt, wird nicht wirklich erklärt. „Aufgrund von privaten Veränderungen haben wir uns nach 8 tollen und erfolgreichen Jahren entschlossen, den STIER ROYAL am Standort Zimmerstraße aufzugeben“, schreiben die Betreiber am Anfang des Textes.

Liebe Freunde und Gäste, aufgrund von privaten Veränderungen haben wir uns nach 8 tollen und erfolgreichen Jahren... Gepostet von STIER ROYAL am Donnerstag, 30. Januar 2020

Leer soll das Ladenlokal aber nicht bleiben. Der Nachfolger steht sogar schon fest. Nach kleinen Renovierungen soll im März oder April Folgendes passieren: „Unsere Freunde und Eure neuen Gastgeber Taehun & Eun Jin Lee betreiben schon seit einigen Jahren erfolgreich das Pozang Matcha an der Oststraße, auch bekannt unter dem alten Namen Finanzämtche, und begeistern dort die Gäste mit authentischen, koreanischen Spezialitäten. (...) Auf der Zimmerstraße werden Sie Euch in Zukunft unter anderem Bibimbap servieren, das der koreanische Ursprung aller Bowls ist, in vielen köstlichen Varianten mit den kleinen Beilagen und Suppen.“ Das Posting hat innerhalb einer Stunde bereits 99 Reaktionen und 78 Kommentare bekommen.