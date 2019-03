Fastfood: Burgerkette Five Guys wohl bald in Altstadt

Düsseldorf Das Unternehmen steht in Verhandlungen für eine Immobilie an der Flinger Straße. Eigentlich wollte Five Guys sogar schon 2017 nach Düsseldorf.

(nic) Die Burgerkette Five Guys nimmt offenbar einen neuen Anlauf für ein Restaurant in der Altstadt. Das Unternehmen verhandelt nach Informationen unserer Redaktion über Flächen im früheren „Kult“-Gebäude an der Ecke Flinger Straße/Mittelstraße. Die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein. Vermarktet wird das Haus vom Immobilien-Unternehmen Savills. Hauptmieter wird künftig Aldi sein – der Discounter will wohl das 1. Obergeschoss nutzen, das Erdgeschoss könnte damit vermietet werden. Five Guys war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Dem „Express“ hatte Deutschland-Chef Jörg Gilcher gesagt, man habe „sehr genaue Pläne“ für die Altstadt. Eine Eröffnung im kommenden Jahr ist denkbar. Ursprünglich hatte Five Guys schon 2017 über eine Filiale in der Altstadt nachgedacht, auch damals galt die Flinger Straße als Wunsch-Standort.