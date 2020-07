Test in der Altstadt in Düsseldorf : So schmecken die Burger bei Five Guys

Foto: Christoph Schroeter 17 Bilder Five Guys in Düsseldorf hat eröffnet

Düsseldorf Die amerikanische Burger-Kette hat ihre erste Düsseldorfer Filiale am Dienstag an der Flinger Straße eröffnet. Beim Test zeigt sich: Die Burger sind lecker, nur schwer zu essen. Das Ambiente eignet sich eher für einen kurzen Besuch.

Der erste Kunde stand um 10 Uhr vor der Tür und wartete auf die Eröffnung der Düsseldorfer Filiale von Five Guys an der Flinger Straße, erzählt Deutschland-Chef Jörg Gilcher. Zwischenzeitlich bildeten sich am Dienstag Schlangen vor der Tür, drin wurden im Akkord Burger für Kunden vor Ort und Vorbesteller belegt. Was ist dran am Hype? Wir haben es probiert.

Die Speisekarte Im Gegensatz zu anderen Burger-Läden arbeitet Five Guys nicht mit wild-exotischen Kreationen; es gibt weder Ziegenkäse noch Avocado. Stattdessen sind Klassiker angesagt – in erster Linie der klassische Hamburger (7,95 Euro); wahlweise auch mit Bacon oder Käse (je 9,50 Euro) oder beidem (9,95 Euro). Dazu kann man aus einer Reihe kostenloser Toppings wählen – wer die Variante „all the way“ bestellt, bekommt Salat, Gewürzgurken, Tomaten, gegrillte Zwiebeln und Champignons, Ketchup, Mayo und Senf. Ich wähle auf Rat eines Five-Guys-Sprechers frische statt gegrillter Zwiebeln („sind knackiger“). Tomaten lasse ich weg. Insgesamt ist der Bestellvorgang nicht komplexer als heutzutage eine Kaffee-Bestellung (Extra-Shot? Sojamilch?).

Der Weg zum Burger Am Eröffnungstag muss man naturgemäß großzügig sein, was Abläufe angeht. Die Mitarbeiter sind neu, der Ansturm ist groß. Bei mir vergehen zwischen Bestellung und erstem Bissen fast 25 Minuten – aber wohl auch deshalb, weil jemand den fertigen Burger an der Seite parat gestellt hat, ohne die Nummer auszurufen. Schnell zubereitet war er jedenfalls, und zwar komplett einsehbar im offenen Küchenbereich hinter der Theke.

So schmeckt es Saftig und genau richtig gebraten – wirklich gut. Auch die Pommes, die vor Ort selbst gemacht und in Erdnussöl frittiert werden, sind prima. (Aber nicht so ungewöhnlich, wie es der Hype vermuten ließ.) Die „All the Way“-Toppings erweisen sich als gute Zusammenstellung, machen es zusammen mit den standardmäßigen zwei (!) Fleischscheiben aber schwer bis unmöglich, das üppige Konstrukt mit Würde zu verzehren. Die Zusammenstellung mit Bacon – der mir versehentlich draufgepackt wurde – kommt laut Nährwerttabelle übrigens schon ohne Pommes auf rund 800 Kalorien und ist auch für gute Esser eine Herausforderung. Man kann aber auch einen kleinen Burger (nur ein Fleisch-Patty) bestellen.