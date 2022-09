“Rollende Litfaßsäule“ in Düsseldorf : Bunte Rheinbahn für das Festival „die Digitale“

“Rollende Litfaßsäule“ in Düsseldorf

Die von Azubis beklebte Straßenbahn wirbt seit Montag als rollende Litfaßsäule in Düsseldorf für das Kunstfestival „die digitale“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In auffallender Optik macht ein Straßenbahnzug auf den Düsseldorfer Schienen auf das Kunstfestival aufmerksam, das am Wochenende beginnt.

(anur) Grün und orange leuchtet die Rheinbahn an diesem regnerischen Montagmorgen. Die von Designerin Katharina Drasdo gestaltete Straßenbahn ist aktuell auf den Schienen der Stadt unterwegs und wirbt für das Kunstfestival „die Digitale“, das vom 30. September bis zum 30. Oktober stattfinden wird. In 16 Kulturräumen gibt es Veranstaltungen rund um digitale Kunst, Musik und Talks.

Dass der Wagen von sechs Auszubildenden der Rheinbahn beklebt wurde, sei sein Wunsch gewesen, so Klar, denn das Thema Digitales und die jungen Menschen – „die Zukunftssicherung der Rheinbahn“ – ließen sich gut vereinen. Die „rollende Litfaßsäule“ soll vorwiegend auf den Linien 701, 704 und 708 eingesetzt werden.

Im Zentrum des Festivals steht eine Ausstellung im Weltkunstzimmer, die am 7. Oktober eröffnet wird. Im Mittelpunkt steht unter dem Titel „Ins Nirgendwie – Digitale Utopien“ eine Video- und Soundinstallation von Dorine van Meels, in der ihre dystopische Vision einer durch Umweltkatastrophen zerstörten Welt dargestellt wird. Der Slogan „Ins Nirgendwie“ ließ sich hervorragend mit den Straßenbahnen der Stadt verbinden, so Werner Pillig.