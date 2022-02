Unterstützung bei Kontaktnachverfolgung : Bundeswehr verlängert Corona-Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Die Bundeswehr wird weiterhin mit 41 Soldatinnen und Soldaten in der Landeshauptstadt im Einsatz sein, um Kontaktaufnahme mit Infizierten zu unterstützen. Die Infektionszahlen sind zwar gesunken, vor allem bei Jüngeren jedoch weiterhin hoch.

41 Soldatinnen und Soldaten werden weiterhin in Düsseldorf in der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Einsatz sein. Die Bundeswehr hat ihren Einsatz bis zum 17. März verlängert. Die Kräfte aus Hessen unterstützen seit November das Gesundheitsamt, 34 sind in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, sieben in der Vergabe von PCR-Testterminen.