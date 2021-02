Pandemie in Düsseldorf : Bundeswehr macht Corona-Tests in 20 Altenheimen

Düsseldorf Um Düsseldorfer Seniorenheime zu unterstützen, sind seit Mittwoch 40 Soldatinnen und Soldaten im Dienst. Sie übernehmen die verpflichtenden Corona-Schnelltests für Besucher.

Seit Mittwoch ist die Bundeswehr in Düsseldorfer Seniorenheimen im Einsatz. 40 Soldatinnen und Soldaten aus Havelberg in Sachsen-Anhalt unterstützen die Beschäftigten von 20 Altenheimen nun dabei, Corona-Schnelltests bei Besuchern durchzuführen.

Die Stadt Düsseldorf hat am 11. Februar eine Allgemeinverfügung erlassen, die vorsieht, dass alle Gäste von Pflegeeinrichtungen einen Antigen-Schnelltest machen müssen. Nur mit einem negativen Ergebnis, das nach etwa 15 Minuten vorliegt, dürfen Heime seitdem betreten werden. Die Einrichtungen müssen darum kostenfreie Tests am Eingang anbieten. Kommt es zu einem größeren Ausbruch, werden in Absprache mit dem Gesundheitsamt auch weitere regelmäßige Testungen, zum Beispiel von Kontaktpersonen, durchgeführt.

Dort helfen ab Mittwoch jeweils zwei Soldatinnen und Soldaten bei den Proben. Sie werden von montags bis sonntags, jeweils von 13 bis 18 Uhr, im Dienst sein. Dann seien die pflegeintensiven Stunden am Vormittag vorbei und in dieser Zeit komme auch der meiste Besuch, sagt Roland Buschhausen vom Amt für Soziales. Das bedeute aber nicht, dass Besucher nur innerhalb dieses Zeitfensters ihre Angehörigen sehen dürfen. Wer sich etwa um 18 Uhr testen lässt, könne danach auch länger in der Einrichtung bleiben, so Buschhausen.