Ehrung für Düsseldorfer Uniklinik-Chef Mediziner Frank Schneider erhält Bundesverdienstorden

Schneider habe sich als Facharzt für Psychiatrie zudem um die Aufklärung der Rolle der deutschen Psychiatrie und Psychotherapie in der NS-Zeit verdient gemacht. „Er bekannte sich in einer viel beachteten Rede zur historischen Verantwortung seines Berufsstandes und entschuldigte sich explizit bei Opfern und Angehörigen“, heißt es in der Begründung dazu.