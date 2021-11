Ehrengast bei Kinder-Training in Düsseldorf : Bundestrainerin besucht Bolzplatzhelden

Düsseldorf Über einen besonderen Besuch konnten sich die Schüler der Heinrich-Heine-Grundschule freuen: Die Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft kam für das Projekt der Bürgerstiftung und hatte viele Tipps für die kleinen Kicker.

16 Zweitklässler, darunter zwei Mädchen, schaffen es, der Bundestrainerin das Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und als einige der Kids, die gerne in Trikots ihrer Lieblingsmannschaften (Fortuna, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, deutsche und brasilianische Nationalmannschaft) spielen, Fähigkeiten zeigen, die an das Können der Stars der Kickerzunft erinnern, wird das Lächeln sogar zu einem breiten, fröhlichen Grinsen.

Ex-Nationalspieler Zewe, Fortuna-Kultkicker der 1970er und 1980er Jahre, war Abwehrchef des zweimaligen Pokalsiegers (1980, 1981) und Finalist im Europapokal der Pokalsieger, leitet seit einigen Jahren mehrmals wöchentlich auf verschiedenen Bolzplätzen der Stadt Fußballtraining an und das kostenfrei. Er steht an diesem Tag, genauso wie Fortuna-Profi Oliver Fink, der Bundestrainerin auf dem Heerdter Kleinspielfeld als Co-Trainer zur Seite.

„Das ist ja förmlich ein echtes Luxus-Training“, freut sich Bürgerstiftungs-Vorsitzende Sabine Tüllmann. „Von so viel geballter Fachkompetenz werden die Kids nie wieder in ihrem Fußball-Leben während einer einzigen Übungseinheit profitieren können. Selbst wenn sie irgendwann einmal Bundesliga spielen sollten.“ „Die Trainer sind so cool. Da schau ich mir von Gerd und Martina gerne etwas ab. Ich muss mir ja auch Gedanken darüber machen, was ich nach meiner aktiven Karriere mache und Trainer ist eine Option“, so Fink.