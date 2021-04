Politiker aus Düsseldorf : Wie die Abgeordneten zum geplanten Infektionsschutzgesetz stehen

Düsseldorf Das geplante neue Infektionsschutzgesetz wird von den Düsseldorfer Abgeordneten im Bundestag unterschiedlich bewertet. Vor der Abstimmung am kommenden Mittwoch gibt es Zustimmung, Ablehnung – und weiteren Beratungsbedarf.

Das neue Infektionsschutzgesetz soll einheitliche Regeln für Corona-Notbremsen schaffen. Unter anderem soll es Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr festlegen, wenn in Regionen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage über 100 liegt. Der Bundestag soll am nächsten Mittwoch über den Entwurf abstimmen. Wir haben Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete gefragt, wie sie zu dem Gesetz stehen.

Jarzombeks Parteifreundin Sylvia Pantel sagt: „Das vorgesehene Gesetz läßt keine regionale Differenzierung zu und sorgt dafür, dass die vorgesehenen Modellversuche zur Bewältigung der Corona-Pandemie nicht mehr umzusetzen sind.“ Zudem bedeute die vorliegende Gesetzesänderung „den Einstieg in die Abschaffung des Föderalismus“. Sie bezweifelt die Notwendigkeit eines zentralistischen Ansatzes, „zumal dieser im Gesetzentwurf nicht begründet ist“. Ausgangssperren, die Schließung von Parks und Ausflugszielen und das Verbot von Sport im Freien seien die falsche Maßnahmen, zumal Ansteckungen mit Covid-19 fast ausnahmslos in Innenräumen stattfänden.

Prozess in Düsseldorf : Angeklagter gibt als Alibi anderen Überfall an

Einkaufen in Düsseldorf : Neue Testzentren in der City starten jetzt

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) lehnt das neue Infektionsschutzgesetz ab. „Natürlich steht außer Frage, dass die Pandemie sehr ernst ist und wir die Menschen schützen müssen“, sagt sie. Den vorliegenden Entwurf sehe sie aber in vieler Hinsicht problematisch an _ es bleibe etwa unberücksichtigt, wie der Einzelhandel unter Berücksichtigung geeigneter Schutzmaßnahmen voranschreiten könne. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz als „Maßstab für alles“ findet sie schwierig, zumal diese mit steigender Impfquote an Bedeutung verliere. Hinzu kämen die Ausgangssperren, die aus Sicht der FDP ein „massiver Eingriff in die Freiheit des einzelnen“ seien – und überdies epidemiologisch unbegründet. Strack-Zimmermann kündigt an, dass ihre Fraktion Änderungsanträge einbringen wird – und warnt am Beispiel der „Osterruhe“ davor, etwas „durchzupeitschen“, das dann keinen Bestand haben könne.