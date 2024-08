Diebstahl in Düsseldorf Bundespolizisten schnappen Kofferdieb am Hauptbahnhof

Der 27-Jährige hielt sich am Samstag am Bahnsteig des Gleises 5 auf. Zivilfahnder beobachteten, wie er potenzielle Opfer ausspähte. Der Mann war den Beamten aus vorherigen Straftaten bereits bekannt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Kurz nach der Einfahrt eines ICE stieg der Beschuldigte ein, nahm den grauen Aluminiumkoffer eines 25-jährigen Reisenden an sich und verließ den Zug wieder. Die Bundespolizisten gaben sich daraufhin am Bahnsteig zu erkennen und nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. Der Koffer wurde sichergestellt und anschließend an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.