Düsseldorf: Bundespolizei vollstreckt sechs Haftbefehle

Düsseldorf Sechs Haftbefehle hat die Bundespolizei am Flughafen allein am Wochenende vollstreckt.

(sg) Sechs Haftbefehle hat die Bundespolizei am Flughafen allein am Wochenende vollstreckt. Fünf der gesuchten Männer sind aber wieder frei: Ein Niederländer, etwa, der wegen Drogendelikten zu einer Geldstrafe von 4400 Euro verurteilt worden war, wurde gesucht, weil er diese bislang nicht gezahlt hatte. Das holte er in der Polizeiwache nach und durfte anschließend nach Antalya fliegen. Auch die Reise eines wegen Fahrens ohne Führerschein zu 500 Euro verurteilten Mannes fand noch statt, nachdem er bezahlt hatte. Die gleiche Summe leitet die Bundespolizei an die Justizkasse weiter, die bislang vergeblich auf die Zahlung eines verurteilten Betrügers gewartet hat. Um 153 Euro schrumpfte die Reisekasse eines 34-Jährigen, der ein Bußgeld mit Verspätung beglich. Einem 25-jährigen Tunesier, der eine Geldstrafe von 1350 Euro wegen Drogendelikten offen hatte, präsentierte die Bundespolizei den Haftbefehl bei der Ankunft in Düsseldorf. Ihn löste ein Bekannter aus. Nur einer der sechs Gesuchten kam tatsächlich in Haft: Ein 35-Jähriger, der wegen schweren Bandendiebstahls gesucht wurde, sitzt jetzt in Untersuchungshaft.