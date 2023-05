Kriminalität in Düsseldorf Arbeitsreiches Wochenende – Bundespolizei verhaftet sieben Reisende am Flughafen

So kontrollierten die Einsatzkräfte am Samstag am Fernbahnhof des Flughafens einen 48-jährigen Deutschen, nachdem er vorher in der S-Bahn S1 nach Düsseldorf einen Alarm ausgelöst hatte. Es zeigte sich, dass er wegen Schwarzfahrens gesucht wurde. Da er seine Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er an die Justizbehörden übergeben. Am Sonntagmorgen wurde dann ein rumänischer Staatsangehöriger kontrolliert, der nach Bukarest reisen wollte. Gegen ihn gab es einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz – auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seine Geldstrafe von 3650 Euro konnte er nicht bezahlen, muss nun für 67 Tage in Haft.