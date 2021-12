Schlangen am Flughafen : Bundespolizei soll die Wannen an der Flughafen-Kontrolle tragen

Es drohen wieder Schlangen am Flughafen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Da in der Vorweihnachtszeit erneut lange Schlangen an der Sicherheitsschleuse drohen, sollen nun Bundespolizisten aushelfen. Das kritisiert die Gewerkschaft der Behörde scharf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Schon an diesem Wochenende drohen wieder lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle des Flughafens. Die für die Bundespolizei zuständige Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt „vor erneutem Abfertigungschaos“, wie es Jürgen Gerdes, Vorsitzender der GdP Bundespolizei in NRW, sagt. Der Sicherheitsdienstleister Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) sei offenbar „völlig überfordert“.

Der Grund für die deutlichen Worte: Beamte der Bundespolizei werden jetzt laut Gerdes „in größerer Zahl“ geschult, um Hilfsdienste an den Sicherheitsschleusen zu leisten. Da für die Überwachung der Monitore oder Durchsuchung von Passagieren eine längere Ausbildung notwendig wäre, bleibt nur eine recht einfache Tätigkeit. Die Beamten sollen die Plastikwannen für die persönlichen Gegenstände der Passagiere am Ende der Kontrolle wieder zurück zum Anfang des Bandes tragen. Gerdes sagt dazu: „Die Bundespolizei hat anderes zu tun, als hochqualifizierte Bundespolizistinnen und -polizisten als Wannenrückführer einzusetzen, um unternehmerische Defizite des DSW auszugleichen.“ Denn diese Beamten würden an diesen Einsatztagen im sonstigen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei fehlen.

Das Tochterunternehmen der Piepenbrock-Gruppe hatte den Dienst im Sommer 2020 als Nachfolger von Kötter übernommen. Seit Ende des Sommers war es immer wieder zu extrem langen Wartezeiten für die Passagiere gekommen. Das Unternehmen begründete das mit Personalengpässen, die in der Pandemie entstanden seien. Die Probleme hatte der Auftraggeber Bundespolizei sowie der Auftragnehmer DSW damit erklärt, dass aufgrund von Kurzarbeit in der Pandemie Zeitverträge auslaufen mussten und keine neuen Ausbildungsverträge geschlossen werden konnten. Für die Herbstferien war Personal aus Bremen abgeordnet worden.

Eine Ausbildungsoffensive sollte langfristig Abhilfe schaffen. Noch im September sagte der DSW auf Nachfrage unserer Redaktion: „Somit wird der DSW für die Weihnachtsferien besser aufgestellt sein.“

Zuletzt allerdings hatte der Arbeitgeber per Aushang Angestellten zwei Urlaubstage angeboten, wenn sie auf einen freien Tag zwischen dem 22. und 29. Dezember verzichten und einen Frühdienst übernehmen würden. Kommentieren will das der DSW auf Nachfrage unserer Redaktion nicht. Im Aushang war davon die Rede, so die Arbeitsbelastung möglichst niedrig halten zu wollen, obwohl man angeblich „sehr gut aufgestellt“ sei.

Gerdes sagt mit Blick auf die anhaltenden Probleme: „Es ist an der Zeit, dass DSW und das Bundesministerium des Inneren als Vertragsparteien an einen Tisch kommen, um das Problem zu lösen.“ Er fordere nach wie vor die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in einer Anstalt des öffentlichen Rechts.