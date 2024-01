Bundespolizei in Düsseldorf Zwei gesuchte Reisende am Wochenende festgenommen

Am vergangenen Wochenende konnte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf zwei Fahndungserfolge verzeichnen. Das berichtet die zuständige Polizeiinspektion. So konnte am Freitagabend eine 32-jährige guineische Staatsangehörige bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul in der Türkei festgenommen werden. Sie wird von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht.