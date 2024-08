Haftbefehle wegen Fischwilderei und schweren Diebstahls Bundspolizei fasst am Düsseldorfer Flughafen sieben gesuchte Männer

Zunächst kontrollierten die Beamten am Freitagmorgen einen 31-Jährigen bei der Ausreise in die Türkei. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann im November 2023 durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Demnach wurde er im August 2023 rechtskräftig verurteilt. Der am Niederrhein lebende Mann konnte nun in Düsseldorf die Geldstrafe in Höhe von 700 Euro vor Ort begleichen. Damit wendete er die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 70 Tagen ab.