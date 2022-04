Tag der Arbeit : Bundeskanzler Olaf Scholz kommt nach Düsseldorf

Düsseldorf Der Bundeskanzler hat sich zur Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai auf dem Johannes-Rau-Platz angekündigt. Es wird größere Sicherheitsvorkehrungen geben. Der Tag der Arbeit steht diesmal unter dem Titel „GeMAInsam Zukunft gestalten“.

Zur Mai-Kundgebung 2022 hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Düsseldorf einen besonderen Coup gelandet: Als Festredner wird Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Bühne auf dem Johannes-Rau-Platz stehen. „Wir freuen uns natürlich und fühlen uns geehrt, dass er zu diesem Anlass in Düsseldorf sprechen wird“, sagte die Vorsitzende des DGB-Stadtverbandes, Sigrid Wolf, auf Anfrage.

Mit dem Besuch des Regierungschefs werden für die Gewerkschaft natürlich strengere Sicherheitsvorkehrungen und damit eine aufwendigere Organisation verbunden sein. Das sei es aber absolut wert, sagte Wolf. Unter anderem erwartet sie vom Kanzler an diesem Tag auch Antworten zu der Frage, wie die finanziellen Lasten der aktuellen Lage fair verteilt werden können.

Habeck will mehr und bessere Waffen für die Ukraine

Debatte um Waffenlieferungen : Habeck will mehr und bessere Waffen für die Ukraine

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine : Unionsfraktion droht mit Antrag zu deutschen Waffenlieferungen

Scharfe Kritik an der Kanzlerpartei und Verwirrung um ein Botschafter-Treffen

Streit um Waffenlieferungen : Scharfe Kritik an der Kanzlerpartei und Verwirrung um ein Botschafter-Treffen

DGB plant zentrale Mai-Kundgebung in Dortmund

Viele Demos : DGB plant zentrale Mai-Kundgebung in Dortmund

Den Tag der Arbeit am 1. Mai haben die Gewerkschaften unter das Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ gestellt. Es wird die erste Veranstaltung seit 2019 sein, die traditionell auf dem Johannes-Rau-Platz stattfindet. In der Pandemie war der DGB 2020 ins Autokino an der Messe ausgewichen.