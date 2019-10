Ärzte im Gespräch : Mehr als 600 Gäste erleben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Düsseldorf Im vergangenen Herbst war Jens Spahn erstmals als Gesundheitsminister Gast des Netzwerkformates, zu dem die Rheinische Post und die Deutsche Apotheker-und Ärztebank einladen. Am Mittwoch kam Spahn erneut – trotz sehr dichtem Terminkalender

600 Gäste aus allen Sparten des Gesundheitswesens waren gespannt auf Spahns Ausblick in die Zukunft der Medizin, aber auch auf das anschließende Netzwerken bei Top-Küche auf dem Areal Böhler. Nach der Begrüßung durch Ulrich Sommer stellte sich Spahn eine knappe Stunde lang den Fragen von Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin der Rheinischen Post und Leiterin der RP-Parlamentsredaktion in Berlin. Zu „Düsseldorf IN“ – Ärzte im Gespräch“ meldeten sich einige der relevantesten Player des Gesundheitswesens an.