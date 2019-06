Hubertus Heil in Düsseldorf : „Arbeit wird sich stark verändern“

Düsseldorf Arbeitsminister Hubertus Heil plädiert für lebenslanges Lernen.

(oks) Die Digitalisierung wird in der Zukunft viel mehr Arbeitsplätze schaffen, als dass durch sie Jobs wegfallen. Diese Ansicht vertrat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei seinem Besuch in der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf. „Manche Menschen haben Angst, dass uns irgendwann mal die Arbeit ausgehen wird“, so Heil. „Doch nach alledem was wir wissen, wird das nicht passieren. Aber die Arbeit wird sich natürlich weiter stark verändern.“ Insofern sei es wichtig die Arbeitnehmer bei den Veränderungen mitzunehmen und das lebenslange Lernen als etwas Positives zu begreifen.

Kritisch äußerte sich Heil hingegen dazu, dass immer weniger Beschäftigte in Betrieben mit Tarifbindung arbeiten. Insofern denke er auch über die Möglichkeit nach, dass Bundesaufträge künftig nur noch an Unternehmen vergeben werden sollten, in denen es einen Tarifvertrag gibt. Auch im Handwerk lasse die Tarifbindung zu wünschen übrig. Dem schloss sich auch HWK-Präsident Andreas Ehlert an, der sich ebenfalls eine höhere Tarifbindung wünscht. „Bereits jetzt können Unternehmen mit Tarifvertrag etwas mehr Förderung durch das Qualifizierungschancengesetz erhalten als Firmen ohne“, so der Minister weiter.