Weltkriegs-Hochbunker in der Benrather Paulsmühle : Stadt und Bund verhandeln über Bunker-Kauf

Der Bunker in der Benrather Paulsmühle steht unter Denkmalschutz; das gilt auch für die Bemalung, die 1975 auf die Fassade kam. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Die Politik hat grünes Licht für den Kauf gegeben. Die Verhandlungen laufen trotz des Ukraine-Krieges weiter. Die Stadt will den Benrather Bunker dann per Erbpacht an die Entwicklungsgesellschaft küssdenfrosch geben.