Gastronomie in Düsseldorf „Bulle-Burger“ kommt nach Oberkassel

Quattrocchis Kumpel und Bulle Bäckerei-Chef Michael Gauert freut sich über die neue Kooperation mit dem „me and all“-Hotel (die Kette wurde gerade vom Riesenkonzern „Hyatt“ übernommen). Angedacht ist auch noch, dass die Bäckerei die Brötchen zum Frühstück in dem Haus in Oberkassel liefert. Doch das sei noch nicht final geklärt. In jedem Fall sei noch einiges geplant, so die Bulle-Boys.