Handwerksbäcker Düsseldorf : Bulle-Bäcker Michael Gauert über Solidarität und kreative Ideen

Michael Gauert ist der Chef der Bulle-Bäckerei an der Birkenstraße in Flingern. Er lobt die Solidarität unter den Handwerksbäckern. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Etliche Branchen leiden unter der Corona-Krise. Die Handwerksbäcker Düsseldorf zeigen sich findig, um das Beste aus der Situation zu machen. Vor allem apellieren die Unternehmer an die Bevölkerung, weiter bei ihrem Lieblingsbäcker einzukaufen.

Bäckermeister Michael Gauert (33) betreibt seit zweieinhalb Jahren die Bulle-Bäckerei an der Birkenstraße in Flingern. Und er gehört zu den Handwerksbäckern Düsseldorf – das sind die Innungsmitglieder der Bäckerinnung Rhein-Ruhr, die in der Landeshauptstadt beheimatet sind.

Die Handwerksbäcker Düsseldorfs zeigen große Solidarität füreinander. Was kommt bei Ihnen so an?

Handwerksbäcker Thomas Puppe mit seiner neuesten Kreation, dem Klorollen-Kuchen. Für Ostern bereitet er Osterkränze mit Rosinen oder Mandelstiften vor, Hasen am Stil und schwarze Schafe. Foto: Brigitte Pavetic

Michael Gauert Der Zusammenhalt ist toll und sehr groß. Es gibt auch keinen Neid, weil bestimmte Bäcker mehr Umsatz machen als andere. Es ist schon eine harte Zeit, der eine oder andere wird auch mal etwas nervös, weil noch vollkommen ungewiss ist, wann alles wieder normaler werden wird. Aber wir fangen uns gegenseitig auf. Und die Zuversicht ist groß, dass sich auch alles wieder normalisieren wird.

Wie läuft Ihr Geschäft?

Gauert Super! Ich habe sogar mehr zu tun als vorher und schätze, dass es auch zehn Prozent mehr Umsatz sind, aber wir müssen auch ganz schön ackern. Wie sind alle sehr müde.

Die Bäcker dürfen ja geöffnet haben, wie gehen die damit um? Gauert Meine Öffnungszeiten sind gleich geblieben, allerdings konzentriert sich das Geschäft sehr auf die Zeit bis 12 Uhr. Bis dahin haben wir fast unser gesamtes Tagesgeschäft gemacht.

Aber es gibt große Unterschiede bei den Umsätzen, oder?

Gauert Ja, leider. Das hat aber vor allem mit dem Standort zu tun. Wenn Sie zum Beispiel Kollegen in der Innenstadt oder in den sonst gut besuchten Fußgängerzonen haben, dann verbuchen die derzeit sicher weniger Umsatz. Weil die Menschen die Innenstadt meiden aus Angst vor zu großem Menschenandrang. Hier an der Birkenstraße war das Geschäft schon immer viel luftiger. Und auch die Hercules-Bäckerei an der Ulmenstraße – örtlich gesehen nicht im Auge des Orkans – berichtet ja davon, dass das Team bis ans Limit kommt und viel mehr Brötchen und Brot backt als normal.

Was hat sich gravierend verändert?

Gauert Für Düsseldorfs Handwerksbäcker gibt es wesentlich mehr Vorbestellungen, weil die Leute Angst haben, dass das Brot gegen Ladenschluss ausgeht. Die Vorbestellungen bedeuten für mich etwas mehr Aufwand. Die Bäcker bieten offensiv Vorbestellungen an, auch Lieferservice und sogar einen Drive-in wie Josef Hinkel vor der Filiale an der Hohe Straße. Viele gute Ideen sind da, um weggefallene Umsätze auszugleichen, wie zum Beispiel der Kuchen in der Optik einer Klorolle bei Thomas Puppe. Viele passen ihre Öffnungszeiten an und haben etwa nur noch eine Schicht, haben also auch nicht mehr ganz so lange auf – auch zum Schutz der Mitarbeiter.

Profitieren die Bäcker auch von dem Trend, dass die Leute viele Lebensmittel kaufen?

Gauert Na klar. Die Menschen gehen einkaufen, aber sehr gezielt. Sie gehen in einen Supermarkt oder zu einem Bäcker. Und da spielt das Thema gesunde Ernährung natürlich auch eine große Rolle. Das erhoffen sie sich ja auch von einem guten Bäcker.

Wie gehen die Bäcker mit den Veränderungen um?

Gauert Wichtig sind ja vor allem die Abstandsregeln. Für uns bedeutet das etwa, dass nur zwei Personen gleichzeitig in den Laden dürfen. Je nach Ladengröße bei den Handwerksbäckern kann das natürlich unterschiedlich sein, aber überall hängen Zettel wegen des Mindestabstandes, es wird genau darauf geachtet, die meisten haben Acrylglas zwischen dem Kunden und dem Personal. Mein Eindruck ist, dass sich die bargeldlose Bezahlung durchsetzt, per Karte oder besser noch über Handy. Bei uns wird mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes bargeldlos gemacht.

Wie läuft das so wichtige Ostergeschäft?

Gauert Ich habe im Gegensatz zu den Vorjahren gar nicht so viel vorbereiten können. Den obligatorischen Osterzopf wird es natürlich geben, und viele Handwerksbäcker bieten Specials an. Ein Blick auf die Webseite oder die Facebook-Seite lohnt sich. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Leute auch nicht so richtig in Osterstimmung sind wegen Corona.