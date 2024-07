Büromarkt in Düsseldorf Büro-Spitzenmiete bei 42 Euro – mehr Vermietungen als im ersten Halbjahr 2023

Mit Statistiken ist es so eine Sache, es kommt vor allem auf die Interpretation an. Spricht man mit dem Standortchef eines großen Büromaklers über die aktuelle Marktlage in Düsseldorf, sagt er sinngemäß: Die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 sehen nicht gut aus, denn es gab deutlich weniger Neuvermietungen als im vorangegangenen Halbjahr – also der zweiten Hälfte von 2023. Der Düsseldorfer Gewerbemakler Anteon aber hat eine andere Sichtweise: „Der lokale Büromarkt startete im ersten Halbjahr dynamisch“, sagt Geschäftsführer Heiko Piekarski.