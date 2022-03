Was hinter einer Immobilien-Anzeige steckt : Die leeren Büros im alten Andreas-Quartier

In diesem Raum im Andreas-Quartier sind die Wände eher dezent gehalten, dafür ist die Decke aufwendig gestaltet worden. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Die früheren Räume des Tagungshaus-Anbieters Châteauform im Andreas-Quartier werden zur Miete angeboten. Hinter den Mauern des alten Gerichts verbergen sich ungewöhnliche Gestaltungselemente. Eine Besichtigung.

Zur Vermietung stehende Büros in Düsseldorf gibt es reichlich – Ende 2021 standen in der Stadt fast 550.000 Quadratmeter leer. Doch was Interessenten bei einer Führung durch die Mühlenstraße 22 im Andreas-Quartier zu sehen bekommen, ist mit Räumen „von der Stange“ nicht zu vergleichen. Denn der Vormieter Châteauform hatte für sein spezielles Tagungskonzept eine Art „Haus im Haus“ geschaffen, in dem kein Bereich so ist wie der nächste und Stilrichtungen zuhauf entdeckt werden können.

Bei Beobachtern des Düsseldorfer Immobilienmarktes hatte jüngst eine Anzeige des Immobilienunternehmens CBRE Aufmerksamkeit erregt, die beim Portal Immobilienscout24 auftauchte. 550 Quadratmeter Gastronomie-Fläche (voll ausgestattet) im Andreas-Quartier werden da angeboten, stolze Miete für das Objekt: 17.600 Euro monatlich. Bei der Nachfrage zeigt sich: Zu haben sind über diesen Flächen im Erdgeschoss auch die Räume in den fünf darüber liegenden Obergeschossen. Insgesamt noch einmal fast 4000 Quadratmeter Mietfläche in zentraler Lage; im Besitz eines Family Offices aus England.

Info Leerstand in Düsseldorf erhöht sich Büromarkt Im Stadtgebiet wurden im vergangenen Jahr rund 285.000 Quadratmeter neu vermietet. Die Spitzenmiete liegt bei etwa 28,50 Euro je Quadratmeter. Sie könnte in diesem Jahr steigen. Leerstand Die Leerstandsquoute erhöhte sich 2021 von 6,8 auf 7,8 Prozent; es wird erwartet, dass sie in diesem Jahr weiter ansteigt.

Eingezogen war hier im Jahr 2018 das französische Unternehmen Châteauform, das in verschiedenen Ländern besondere Tagungsräume anbietet. Die befinden sich gerne mal in einer Burg oder in einem Schloss – in der Region beispielsweise auch auf Schloss Krickenbeck in Nettetal (das unter anderem mit seiner guten Erreichbarkeit von Düsseldorf aus beworben wird). Einen Kontrast im Angebot stellte für eine Weile der Flügel des alten Amts- und Landgerichtes an der Mühlenstraße dar: „ein Kongresszentrum direkt im Herzen Düsseldorfs“, beschrieb es das Unternehmen, das hier 18 Konferenzräume einrichtete und aufwendig gestaltete; verschiedene Farben, Muster, Stilelemente verwendete.

Die Auslastung soll dem Vernehmen nach anständig gewesen sein – doch dann kam Corona. „Leider war insbesondere dieses Haus, wie die gesamte Gastronomie- und Hotelleriebranche in deutschen und europäischen Innenstädten, stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Das Kongresszentrum schloss.

Und so sind die ersten Spuren des früheren Mieters bereits wieder verschwunden. Den Bereich im 1. Obergeschoss haben die Makler von CBRE weiß streichen lassen. „Ich möchte, dass sich ein möglicher Mieter vorstellen kann, wie diese Büros neutral wirken“, sagt Büro-Vermietungsexperte Markus van Rickelen von CBRE. Er bietet die Flächen auch teilbar in einzelnen Etagen an, kann sich als Mieter in dieser zentralen Lage etwa Kanzleien oder Berater vorstellen. Die Miete liegt im Bereich ab 25 Euro je Quadratmeter – noch etwas unter dem Düsseldorfer Spitzenwert, aber klar im gehobenen Bereich.

Diejenigen, die sich die oberen Etagen ansehen, bekommen noch einen klaren Eindruck von der früheren Atmosphäre der Tagungsräume. Denn während die Möbel bereits ausgeräumt sind, sind viele nicht so leicht zu entfernende Elemente noch da. Und dezent und neutral gehalten ist hier fast nichts; Tapeten mit bunten Mustern, Streifen, Fischen; goldfarbenen Elementen. In nahezu jedem Raum liegt ein anderer Bodenbelag: Fliesen, Parkett, Teppich; oft lohnt sich auch der Blick an die Decke. Eben „keine sterile Atmosphäre wie in einem Kongresszentrum“, so wollte es der bisherige Mieter. Ob ein neuer Nutzer die Räume so belassen wird, wird sich zeigen müssen – die Gestaltung ist hochwertig, aber zweifelsfrei Geschmackssache.

Individuelle Lampen hängen in einigen Räumen noch von den Decken und an den Wänden, auch einige Küchenzeilen auf den Fluren sind noch übriggeblieben. Die Begriffe aus der Welt der Justiz an vielen Wänden erinnern – wie in anderen Teilen des Andreas-Quartiers – an die frühere langjährige Nutzung des Gebäudes.