Neue Pläne in Düsseldorf Büros sollen Kaufhof-Parkhaus an der Kö ersetzen

Düsseldorf · Die Politik gibt grünes Licht für den Neubau an der Kö 1 in Düsseldorf: Das Parkhaus am Kaufhof wird abgerissen, stattdessen entstehen dort neue Büroräume. Nach Ärger um die Entwürfe gibt es nun neue Pläne.

03.12.2022, 08:15 Uhr

So soll die Kö 1 in fünf Jahren aussehen: Das Dach des Kaufhofs erhält schmale Fenster, der Neubau mit den zurück springenden Dachetagen ersetzt das Parkhaus. Foto: Signa/David Chipperfield